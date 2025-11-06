توفي منذ قليل السيناريست والمؤلف أحمد عبد الله، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا، بحسب ما أعلنه المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وكتب أحمد السبكي: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير احمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على نعي السيناريست الراحل أحمد عبدالله.

لحق المؤلف أحمد عبدالله، بالمخرج سامح عبد العزيز الذي توفي يوم 10 يوليو هذا العام عن عمر ناهز الـ48 عامًا.

اجتمع الثنائي في أعمال فنية عديدة وشهيرة حازت على إعجاب الجمهور المصري والعربي طوال السنوات الماضية وحتى يومنا هذا.

ومن أشهر الأعمال السينمائية التي اجتمع فيها الثنائي، كانت: "الفرح، كبارية، الليلة الكبيرة، أحلام الفتى الطايش، ليلة العيد".

وفي الأعمال الدرامية اجتمع الثنائي في مسلسلات: "أرض النفاق، رمضان كريم الجزء الأول والثاني، بين السرايات، الحارة".

