"مؤلف اللمبي وكبارية والفرح".. 10 معلومات عن الراحل أحمد عبدالله
كتب - معتز عباس:
الكاتب الكبير أحمد عبدالله
توفي منذ قليل السيناريست والمؤلف أحمد عبد الله، بحسب ما أعلنه المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع "انستجرام".
ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن السيناريست أحمد عبدالله:
1- ولد السيناريست أحمد عبد الله أبريل 1965.
2- تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة.
3- كتب خلال دراسته الجامعية مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية.
4 - بدأ العمل بتأليف مسرحيات بعد تخرجه مباشرة.
5- قدم مسرحية عالم قطط، والابندا، وحكيم عيون.
6- انطلق في مشواره السينمائي بمشاركة نجوم الكوميديا وكانت بدايته فيلم عبود على الحدود، للراحل علاء ولي الدين.
7- قام بتأليف أكثر من 40 عمل فني سينمائي ومسرحي ودرامي.
8- من أشهر أعماله السينمائية: "الفرح"، "يانا يا خالتي، "كركر"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كبارية"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 اسعاف"، "الناظر".
9 - قام بتأليف العديد من المسلسلات الدرامية، أبرزها: "الحارة"، "بين السرايات"، "أرض النفاق"، "رمضان كريم الجزء الأول والثاني".
10 - آخر أعمال تأليف فيلم ليلة العيد ، وفيلم المخفي عام 2024.
