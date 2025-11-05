أعاد المطرب أحمد سعد إثارة الجدل مرة أخرى، ونشر مقطع فيديو ببدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر في الفيديو أحمد سعد ببدلة زفاف والفنانة هاجر السراج والفنانة إنجي كيوان والفنانة رنا رئيس والفنانة بسنت أبو باشا، ووضع تعليقًا: "ألف مبروك".

حتى الآن لم يكشف أحمد سعد تفاصيل حول الفيديو، هل المشهد من عمل فني جديد أم تصوير فيديو كليب يستعد لطرحه الفترة المقبلة.

وانقسمت ردود أفعال الجمهور بين من اعتبر المشهد حيلة دعائية لأغنية جديدة، ومن تساءل بجدية عن حقيقة زواجه المتعدد، خاصة أن الفنان سبق له الزواج أكثر من مرة، وكان دائمًا محط اهتمام الجمهور بعلاقاته الشخصية.

