أعربت النجمة ليلى علوي عن سعادتها بزيارة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، بدعوة من الأنبا يوسف مطران في جنوب أمريكا.

ونشرت ليلى عليو مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها رفقة الفنانة إلهام شاهين والفنانة لبلبة، والفنان هاني رمزي، وكتبت: "سعيدة جدًا بدعوة الأنبا يوسف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل، شكرًا على الاستقبال الجميل، وعلى كلماتكم الطيبة عن الفن الراقي ودوره في نشر القيم والجمال وكل التقدير لمجهوداتكم العظيمة في خدمة المجتمع والمحبة والسلام".

يذكر أن، ليلى علوي تخوض بطولة فيلم "ابن مين فيهم" بمشاركة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

