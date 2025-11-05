إعلان

ليلى علوي تنشر صورًا رفقة إلهام شاهين ولبلبة داخل الكنيسة المصرية في أمريكا

كتب - معتز عباس:

06:41 م 05/11/2025
    ليلى علوي على انستجرام
    ليلى علوي ونجوم الفن في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية
    ليلى علوي ونجوم الفن في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

أعربت النجمة ليلى علوي عن سعادتها بزيارة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، بدعوة من الأنبا يوسف مطران في جنوب أمريكا.

ونشرت ليلى عليو مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها رفقة الفنانة إلهام شاهين والفنانة لبلبة، والفنان هاني رمزي، وكتبت: "سعيدة جدًا بدعوة الأنبا يوسف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل، شكرًا على الاستقبال الجميل، وعلى كلماتكم الطيبة عن الفن الراقي ودوره في نشر القيم والجمال وكل التقدير لمجهوداتكم العظيمة في خدمة المجتمع والمحبة والسلام".

يذكر أن، ليلى علوي تخوض بطولة فيلم "ابن مين فيهم" بمشاركة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

