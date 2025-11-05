بعد إعلان اعلامي زواجهما.. من هو علي محجوب عريس آمال ماهر؟

ليلى علوي تنشر صورًا رفقة إلهام شاهين ولبلبة داخل الكنيسة المصرية في أمريكا

كتبت- منال الجيوشي

تصدر اسم الفنانة آمال ماهر قائمة التريند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي خبر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب.

ونشر ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورًا للعروسين، وعلّق قائلًا: "حصري الصور الأولى للعروسين النجمة الصديقة المصرية آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب من باريس.. ألف مبروك وبالرفاء والبنين"

مصراوي يعرض لكم أبرز المعلومات عن رجل الأعمال علي محجوب:

- يعمل علي محجوب في مجال الاستثمار العقاري

- يفضل الابتعاد عن الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يملك حسابات على السوشيال ميديا

- له عدد من المشروعات الاستثمارية داخل مصر وخارجها

- ارتبط منذ فترة بقصة حب مع الفنانة آمال ماهر، بعدما التقيا للمرة الأولى في إحدى الفعاليات الخيرية