هنا شيحة تحتفل بعيد الأب برسالة مؤثرة: "صديقي وحبيبي الأول"

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد الأب، الذي يصادف اليوم من كل عام، برسالة مؤثرة وجهتها لوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

ونشرت هنا مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها، وعلّقت قائلة: "أنت كل الدنيا، وكل الدنيا أنت، أنت الأب كما ينبغي أن يكون، مش سهل أبدًا تكون أبًا ومثلًا أعلى لبناتك، أن لا تتحكم وتفرض سيطرتك، أن تجعلنا مستقلين نفسيًا ومعنويًا وقادرين على مواجهة الحياة، هذا هو أصعب تحدٍ للآباء".

وتابعت: "أن تجعل أولادك يدركون ويفهمون معنى الحياة وهدفها، ومعنى وجودهم فيها ومن سيكونون فيها، شكرًا يا أبي على منحنا حرية التفكير، وقدرة الخيال، ونعمة الإبداع. شكرًا على دعمنا الدائم وإيمانك بنا، وعلى بناء ثقتنا بأنفسنا، عيد أب سعيد يا أبي، يا صديقي وحبيبي الأول، ومعلمي ومثلي الأعلى في حب الوطن والفن".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة كانت حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي عُرض عام 2023، وشاركها بطولته كل من: نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، وأحمد جمال سعيد.

