حمادة هلال يهنئ ابنته راما بعيد ميلادها.. ماذا قال؟

حرص الفنان حمادة هلال على تهنئة ابنته راما بمناسبة عيد ميلادها.

نشر حمادة هلال صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام وكتب: " كل سنة وانت طيبة يا قلب أبوكي، الله يحفظك يا راما، يارب يحميكي ويبارك في عمرك ويحفظ كل اللي زيك ياحبيبتي".

وحازت الصورة والتعليق على تهنئة جمهوره ومتابعيه وعلقوا: " ماشاء الله تبارك الله"، "ربنا يحميكى كل سنة والقمر طيبة وبخير"، "كل سنه وهي طيبه يا حبيبي"، "كل سنة وأنتي طيبة يا راما"، "العمر كله في صحه وسعاده يارب".

وكانت آخر مشاركات حمادة هلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن حمادة هلال يواصل تصوير الجزء السادس من مسلسل "المداح" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

