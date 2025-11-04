كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "واتش ات" عن البوستر الرسمي لمسلسل "ميدترم" استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

نشرت "واتش ات" البوستر عبر خاصية الاستوري على انستجرام، تصدره عدد من النجوم الشباب، هم: "الفنانة ياسمينا العبد، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، أمنية باهي و يوسف رأفت".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية، تأليف محمد صادق، إخراج مريم الباجوري.

وكان الظهور الأخير للفنانة الشابة ياسمينا العبد في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وقدمت إحدى فقرات الحفل وخطفت الأنظار فور صعودها على المسرح.

وكانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ياسمينا العبد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "اتنين غيرنا" بطولة الفنان آسر ياسين.

