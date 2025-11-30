إعلان

أنغام تشارك جمهورها صورًا من حفلها في الكويت

كتب : نوران أسامة

04:06 م 30/11/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحدث ظهور لأنغام عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام
  • عرض 5 صورة
    أنغام بفستان وردي أنيق
  • عرض 5 صورة
    أنغام تتألق في مهرجان ليلة عمر
  • عرض 5 صورة
    إطلالة أنغام في فعاليات مهرجان ليلة عمر

شاركت الفنانة أنغام جمهورها مجموعة صور من حفلها الأخير بمركز جابر الثقافي ضمن مهرجان "ليلة عمر" في الكويت.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الليلة الثانية في مركز جابر الثقافي مهرجان ليلة عمر".

وظهرت أنغام بإطلالة أنيقة ورقيقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الوردي.

يُذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا أقيم في القاعة الملكية بمسرح "ألبرت هول" الإنجليزي.

