شاركت الفنانة أنغام جمهورها مجموعة صور من حفلها الأخير بمركز جابر الثقافي ضمن مهرجان "ليلة عمر" في الكويت.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الليلة الثانية في مركز جابر الثقافي مهرجان ليلة عمر".

وظهرت أنغام بإطلالة أنيقة ورقيقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الوردي.

يُذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا أقيم في القاعة الملكية بمسرح "ألبرت هول" الإنجليزي.

