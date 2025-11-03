"عملت شرع ربنا" | أحمد سعد يثير الجدل بحفل زفاف وسط 4 عرائس.. ما القصة؟

أثار الفنان أحمد سعد موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار دهشة وتساؤلات الجمهور حول حقيقته.

وكتب "سعد" تعليقًا على الفيديو: "عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم".

وظهر سعد في الفيديو يتوسط الفنانة رنا رئيس والفنانة إنجي كيوان، والفنانة هاجر السراج، لكنه لم يكشف أحمد سعد تفاصيل حول الفيديو، هل المشهد من عمل فني جديد أم تصوير فيديو كليب يستعد لطرحه الفترة المقبلة.

وانقسمت ردود أفعال الجمهور بين من اعتبر المشهد حيلة دعائية لأغنية جديدة، ومن تساءل بجدية عن حقيقة زواجه المتعدد، خاصة أن الفنان سبق له الزواج أكثر من مرة، وكان دائمًا محط اهتمام الجمهور بعلاقاته الشخصية.

ورغم انتشار الفيديو على نطاق واسع وتصدره قوائم الترند في مصر والعالم العربي، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أحمد سعد أو فريق عمله لتوضيح طبيعة المقطع أو سياقه الفني.

اقرا أيضا..

بكلمات رومانسية.. محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)

"حسيتك سعاد حسني".. ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير كلاسيكية