بكلمات رومانسية.. محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)

احتفل الفنان محمد رشاد بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف.

ونشر محمد رشاد صورًا تجمعهما سويًا أمام تورتة عيد الميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي فحضني ومعايا وصحبتي وروح قلبي اللي منورة حياتي كلها أجمل عيد ميلاد عدى عليا عشان موجودة فيه".

وطرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" الأيام الماضية.

يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

