إعلان

بكلمات رومانسية.. محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)

كتب : معتز عباس

08:02 م 03/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف (4)
  • عرض 4 صورة
    محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف (2)
  • عرض 4 صورة
    محمد رشاد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان محمد رشاد بعيد ميلاد خطيبته نور عاطف.

ونشر محمد رشاد صورًا تجمعهما سويًا أمام تورتة عيد الميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي فحضني ومعايا وصحبتي وروح قلبي اللي منورة حياتي كلها أجمل عيد ميلاد عدى عليا عشان موجودة فيه".

وطرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" الأيام الماضية.

يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جذابة وأنيقة.. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي والجمهور يعلق

روجينا تنشر صورًا جديدة في أحدث ظهور على "انستجرام".. والجمهور يعلق

محمد رشاد نور عاطف انستجرام محمد رشاد أغنية قهوة مظبوطة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير