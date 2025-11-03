أول تعليق من مازن المتجول على انتقادات إخراج حفل المتحف المصري الكبير

كتب - معتز عباس:

وقال مازن المتجول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إنه من الوارد وجود بعض الملاحظات التي تتعلق بأمور تقنية أو تنظيمية في عمل كبير مثل هذا، لكن يجب علينا أن نتجاوزها، ونحتفل بهذا الحدث الضخم.

وأضاف: "دائمًا بحب أبص على نص الكوب المليان، وبحترم وجهة نظر أي حد".

وعن إجراء مونتاج لبعض أجزاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عقب قائلًا: "هتتظبط فيها بعض الحاجات البسيطة، لأن الحفل كان لايف، وفي النهاية الحفل الثقافي ده لا يُقارن بأي أمر آخر".

وعن مقارنة الجمهور بين حفل المتحف الكبير وحفل المومياوات، أوضح: "ده له تيمة، وده له تيمة تانية، الأخير كان على مسرح فيه أوركسترا لايف، ولا يمكن مقارنة حفل المومياوات بيه".

وشدد على أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان ثمرة جهود جماعية، مشيرًا إلى أن محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان "مايسترو الحفل" والمشرف العام عليه.

وأكد: "إن الهدف كان تقديم حدث ثقافي مميز يسعد الناس ويعرض تاريخنا وآثارنا بشكل فني مبدع للعالم".

يذكر أن مازن المتجول شارك في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية، مثل: الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق بأجزائه الثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي، إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.

كما تعاون المتجول مع وكالات عالمية وعلامات تجارية كبرى في مجال الإعلانات. كما صور في عدة دول، منها: إسبانيا وإيطاليا وأمريكا والبرازيل واليابان وإنجلترا وروسيا. وفي عام 2021، قام بإخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.

