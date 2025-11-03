ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارولين عزمي

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ولاقت إعجاب متابعيها.

هنا شيحة

تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأصفر الزاهي مكونة من بليزر وبنطلون بنفس الدرجة، ونسقتها مع توب أبيض، وشاركت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

شيري عادل

ظهرت الفنانة شيري عادل بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت إعجاب واسع من جمهورها.

ديانا حداد

خطفت الفنانة ديانا حداد الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، ولاقت إعجابًا كبيرًا من جمهورها.

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا من رحلتها في مدينة نيويورك، وعلّقت عليها قائلة: "إضاءة ساطعة وروح هادئة"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم برفقة ابنها في صورة جديدة نشرتها عبر "إنستجرام"، وعلّقت عليها مازحة: "عصابة حمادة وتوتو"، لتنال تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة صور من زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وظهرت بإطلالة كاجوال صيفية أنيقة خطفت الأنظار.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كاجوال.

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر أثناء ممارستها التمارين الرياضية داخل الجيم، ونشرت الصورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بـ"إنستجرام".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورًا قبل حضورها فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة بالجزائر، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام