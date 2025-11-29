استعرضت الفنانة جومانا مراد إطلالتها من حفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في دبي، الذي شهد حضور كبير من قبل نخبة من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

احتفلت جومانا مراد بتكريمها من قبل إدارة المهرجان عن سيرتها الفنية، ونشرت صور من كواليس تكريمها، كما استعرضت خلالها إطلالتها الأنيقة، إذ ظهرت بفستان قطيفة مزين بالورود خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت جومانا مراد على الصور: "جائزة غالية أضيفها إلى جوائزي والمزيد قادم، شكرا مهرجان ضيافة".

آخر أعمال جومانا مراد الفنية

كانت آخر مشاركات جومانا مراد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط نخبة من النجوم هم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل، حول نصار الذي يجد نفسه في محنة كبيرة عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه الملايين، مما يدفعه للتعاون مجددًا مع (خضر) والعمل لصالح (عيسى الوزان)، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

أعمال تنتظر عرضها جومانا مراد قريبا

تشارك الفنانة جومانا مراد ببطولة مسلسل "خلايا رمادية" تأليف مريم نعوم، إخراج سعد هنداوي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

