عبر الفنان السوداني مصطفى شحاتة عن سعادته بالمشاركة في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "يسرا دي قلبي بحبها موت والله، إنسانة عظيمة تدخل المكان تملاه طاقة إيجابية، أنا لسه ببدأ في مصر، وكنت متخوف، لكن حبيتها موت".

يقدم مصطفى دور شاب يقع في حب ابنة يسرا، لنرى شكل العلاقة بينهما، وكيف تتعامل الأم مع قصتهما.

مصطفى ينتظر أيضا طرح فيلم "أسد"، وعنه قال: "هتشوفوا حاجة عظيمة، إحنا بنصور في فيلم أسد من سنة وشهرين تقريبا، حاجة صعبة جدا وفي نفس الوقت جميلة، الناس هتشوف حاجة مختلفة".

وتابع "إنتاج ضخم ومع المخرج أستاذ محمد دياب العبقري"، مؤكدا أن صعوبة فيلم أسد تكمن في أن أحداثه تدور في فترة زمنية غير معاصرة، موضحا "اشتغلنا صيف وشتا وكان فيه تغيير الجو، وتنقلنا بين مواقع كتير جدا".

مصطفى حرص الفترة الأخيرة على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحضور فعاليات الدورة السادسة والأربعين، والتقاه "مصراوي" على السجادة الحمراء لفيلم "كان ياما كان في غزة" للمخرجين طرزان وعرب ناصر.

وقال عن المهرجان والفيلم "القاهرة منورة بأهلها، المهرجان عظيم وله طابع خاص، وبحب العمق والعراقة اللي فيه، وحريص على مشاهدة الفيلم الفلسطيني (كان ياما كان في غزة) للمخرجين عرب وطرزان ناصر، صحيح فلسطين في قلبنا ولكن فيه فن كمان بنشوفه في الفيلم الفلسطيني، الموضوع مش تعاطف بس، وطرزان وعرب مخرجين عظيمين".

جدير بالذكر أن فيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته إلى جوار النجمة يسرا: باسم سمرة، هدى المفتي، بسمة نبيل، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

فيلم أسد تأليف شيرين ومحمد وخالد دياب، وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، ومجموعة كبيرة من النجوم.