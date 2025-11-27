خرجت الفنانة بدرية طلبة عن صمتها، وأكدت ملاحقتها القانونية لعدد من الشخصيات المؤثرة بعد حملة تشويه ضدها على حد قولها.

وكتبت بدرية، عبر حسابها على إنستجرام: " لا يضيع حق ورائه مطالب وأنا ضهر نفسي وهجيب حقي من أي حد إدعى عليا ورماني بالباطل هجيبه مترحل ومتكلبش، ده حقي ومش هسيبه وبكررها الحملة اللي اتعملت عليا لتشويه صورتي من واحدة بالكويت بلقيس مدعية النبوة وآسيا في تركيا وللأسف بخو سمهم في ودان الناس البسيطة اللي صدقوهم لكن كله هيجي وهجيب حقي بالقانون".

آخر مشاركات بدرية طلبة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات بدرية طلبة بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

آخر مشاركات بدرية طلبة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات بدرية طلبة بفيلم "المخفي" عام 2024، وسط مجموعة من النجوم هم أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، ريم المصري، تأليف أحمد عبدااله، إخراج محمد الشورى.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول (حلمي)، وهو شاب في بداية حياته المهنية، وهو شخص خجول يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية يعيشها إنسان حلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

اقرأ أيضا:

وفاة الفنانة الجزائرية باية بوزار بعد صراع طويل مع السرطان

أول تعليق لـ مها أحمد بعد الحكم على فادي خفاجة