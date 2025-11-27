كشف محامي المطرب حلمي عبد الباقي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل البلاغ الذي تقدم به ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس.



وتحدث المستشار أحمد خيري زويل لـ"مصراوي"، عن تفاصيل البلاغ، وقال: "تقدمنا اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، إلى النيابة العامة ببلاغ ضد مصطفى كامل".



وتابع زويل: "البلاغ يتهم النقيب بالتنمر والسب والقذف".



وأعلن المطرب حلمي عبد الباقي، عبر صفحته في موقع فيبسبوك، عن تقدم محاميه بالبلاغ.



وتبادل حلمي عبد الباقي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، مؤخرا الاتهامات، عبر مقاطع فيديو نشرت على صفحاتهم في موقع فيسبوك.