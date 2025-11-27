إعلان

"تنمر وسب وقذف".. تفاصيل بلاغ حلمي عبدالباقي ضد مصطفى كامل

كتب : مصطفى حمزة

04:42 م 27/11/2025

مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محامي المطرب حلمي عبد الباقي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل البلاغ الذي تقدم به ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اليوم الخميس.


وتحدث المستشار أحمد خيري زويل لـ"مصراوي"، عن تفاصيل البلاغ، وقال: "تقدمنا اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر، إلى النيابة العامة ببلاغ ضد مصطفى كامل".


وتابع زويل: "البلاغ يتهم النقيب بالتنمر والسب والقذف".


وأعلن المطرب حلمي عبد الباقي، عبر صفحته في موقع فيبسبوك، عن تقدم محاميه بالبلاغ.


وتبادل حلمي عبد الباقي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، مؤخرا الاتهامات، عبر مقاطع فيديو نشرت على صفحاتهم في موقع فيسبوك.

حلمي عبدالباقي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب