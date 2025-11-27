في احتفالية فنية، كرّم اتحاد المبدعين العرب الفنان الكبير محمد صبحي، ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي، تقديرًا لمسيرته الفنية

أقيمت الاحتفالية على مسرح مدينة سنبل، وسط حضور من نجوم الفن وقيادات الدولة وشخصيات عامة، وجاء من بينهم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، وعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ميرنا وليد، وقدمت الحفل الفنانة داليدا حسن عضو فرقة ستوديو الممثل للإبداع.

وترأس وفد اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب الدكتور أحمد نور، وشارك في التكريم كل من: الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتورة هالة عدلي حسين أمين المرأة بالاتحاد، الأستاذ أحمد عبد الرحمن الأمين العام المساعد لاتحاد الإعلاميين العرب، الأستاذ جاسم السميط مستشار رئيس الاتحاد بدولة الكويت.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد نور: "إن تكريم الفنان محمد صبحي هو تكريم لقيمة فنية وفكرية صنعت تأثيرًا حقيقيًا في الوعي العربي، فحضوره الإبداعي ليس مجرد إنتاج فني، بل بناء ثقافي يمتد أثره لأجيال، ويعتز الاتحاد بوضع اسمه ضمن قافلة الرواد الذين يحملون رسالة الإبداع كقيمة حضارية وإنسانية مستدامة"

كما عبّر الفنان محمد صبحي عن اعتزازه بهذا التقدير قائلاً: "إن وسام التفرد في الإبداع الثقافي مسؤولية قبل أن يكون تكريمًا. أشكر اتحاد المبدعين العرب على هذا التقدير الأممي الذي أعتز به، وسأظل مؤمنًا بأن الفن فعل تنموي ورسالة ترتقي بالإنسان دون أن تتعارض مع متعة الجمهور."

ويؤكد اتحاد المبدعين العرب أن هذا التكريم يأتي ضمن استراتيجيته لدعم المبدعين وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي تسهم في نهضة الوعي وبناء الإنسان في المجتمعات العربية.

