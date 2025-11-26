تصدر مسلسل "كارثة طبيعية" تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد عرض الحلقتين التاسعة والأخيرة على منصة "Watch it".

ومن جانبه وجه محمد سلام رسالة شكر لكل من شارك في مسلسل "كارثة طبيعية" بعد عرض آخر حلقتين، في ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الزملاء الأعزاء اساتذتي الصحاب اخواتي شكرا ليكم".

عرضت منصة "Watch it" آخر حلقتين من مسلسل "كارثة طبيعية" التاسعة والعاشرة وهي الأخيرة صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ10 صباحا.

وشهدت الحلقة الأخيرة ظهور مميز للفنان أحمد مكي، الذي كان يقرأ سيناريو "بداية جديدة" من تأليف محمد شعبان الذي يجسده الفنان محمد سلام، مما يفتح إمكانية لوجود جزء ثان من العمل.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

قصة المسلسل تدور حول شاب يدعى "محمد" يعمل في شركة اتصالات، ويحصل على راتب بسيط، ليجد صعوبة في مواجهة الظروف المعيشية، خاصة بعد علمه أن زوجته "شروق" حامل في 7 أطفال، ليجد نفسه متورطًا في هذا الأمر، ويسعى إلى إيجاد حل في هذا الأمر، بالإضافة إلى البحث عن فرصة عمل أخرى من أجل التكفل بكافة المسئوليات التي تتطلب الكثير من الأموال.

أبطال مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

