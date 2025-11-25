حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفًا ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، ليتحدث عن حالته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

كشف الفنان القدير محمد صبحي عن تطورات حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها الفترة الماضية.، قائلاً: "حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين بسبب "سترس"، وهو شيء يصيب المخ ويسبب حالة تشبه "البلاك أوت" إغماء مؤقت ، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها.

تشخيص الحالة المرضية لمحمد صبحي

وأوضح أن الأطباء شخصوا الحالة بأنها فيروس في المخ يعيش داخله 14 يومًا، وفي حال تلقي الرعاية الصحية الكاملة لا يعود مجددًا، متابعًا: "تعذبت في العلاج، وكان علاجًا قاسيًا، ومكثت 13 يومًا في المستشفى".

تكرار إصابة محمد صبحي مرتين

وعن تكرار تعرضه للوعكة المؤلمة مرتين، أشار إلى أن أسباب ذلك في المرة الأولى لم يكمل العلاج ولم ينفذ كلام الأطباء، لارتباطه بظروف عمل، مكثت يومين في الأسبوع الأول وثلاثة في الأسبوع الثاني، فتكررت الإصابة مؤخرًا، وهو ما جعلني أستسلم مؤخرا لتعليمات الأطباء.

يذكر أن محمد صبحي، خضع خلال الأيام الماضية للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.

ووجه "صبحي" بعد تعافيه من الأزمة الصحية، رسالة شكر إلى نقابة المهن التمثيلية بعد ترشيحه للفوز بجائزة الدولة التقديرية.

