أشادت النجمة ياسمين صبري ببرنامج "دولة التلاوة" لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة.

وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع "X": "الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القارئين أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان، برنامج دولة التلاوة".

ويُعرض البرنامج على عدة قنوات، منها CBC والحياة، ويضم نخبة من كبار العلماء والقراء

لمتابعة واكتشاف المواهب القرآنية الشابة في مصر.

