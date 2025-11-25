تعرف على أسعار تذاكر حفل آمال ماهر وتامر عاشور

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورًا جديدة من حضورها إحدى المناسبات في مدينة الرياض، ولاقت الصور إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعيدة بوجودي في أمسية "أوبشن بي" في الرياض".

إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت الفنانة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض، أبرز جمالها وأناقتها.

وانهالت عليها تعليقات عدد كبير من المتابعين وجاءت أبرزها: "قمة الجمال والأنوثة"، "عسل"، "فتاة بسن العشرين"، الله يحميكي"، دخيل هالطلة".

يُذكر أن هيفاء وهبي احتفلت مؤخرًا بنجاح حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان "واو" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

