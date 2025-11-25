إعلان

"قمة الأنوثة".. هيفاء وهبي بفستان جريء والجمهور يغازلها

كتب : نوران أسامة

02:27 م 25/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هيفاء وهبي تتألق في أحدث إطلالتها
  • عرض 5 صورة
    هيفاء وهبي بفستان قصير
  • عرض 5 صورة
    هيفاء هبي في أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    هيفاء-وهبي-في-أحدث-ظهور-بالرياض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورًا جديدة من حضورها إحدى المناسبات في مدينة الرياض، ولاقت الصور إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعيدة بوجودي في أمسية "أوبشن بي" في الرياض".

إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت الفنانة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض، أبرز جمالها وأناقتها.

وانهالت عليها تعليقات عدد كبير من المتابعين وجاءت أبرزها: "قمة الجمال والأنوثة"، "عسل"، "فتاة بسن العشرين"، الله يحميكي"، دخيل هالطلة".

يُذكر أن هيفاء وهبي احتفلت مؤخرًا بنجاح حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان "واو" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

هكذا علقت مي عز الدين على أحدث ظهور لزوجها أحمد تيمور

تأجيل استجواب فضل شاكر إلى هذا الموعد

هيفاء وهبي فستان هيفاء وهبي اطلالة هيفاء وهبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة