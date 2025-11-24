خطفت الفنانة جورجينا رودريجيز، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال ظهورها أمام البحر بدولة قطر.

ونشرت جورجينا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من الجميل دائمًا أن أعود إلى قطر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ضعفانة، أول مرة أشوفها بفستان مقفول كدة، إيه الجمال ده، العسل كله، شكلها خست قبل الزواج".

جدير بالذكر أن جورجينا قدمت مؤخرا فيلم "Soy Georgina" وهو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو،وتتحدث فيه عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.