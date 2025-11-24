كشف المحامي فهد مرزوق، عن تطور جديد بشأن البلاغ الذي تقدمت به المطربة شيرين عبد الوهاب، ضد يوسف سرور المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال فهد مرزوق في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المطربة شيرين عبدالوهاب في بلاغها زعمت إن حساباتها تحقق ربحا وصل لـ 86 ألف دولار، واتهمت موكلي يوسف سرور، بالإستيلاء عليها خلال فترة توليه مهام إدارة الحسابات".

وتابع: "حضرت وموكلي التحقيقات في بلاغ شيرين عبد الوهاب أمام نيابة البساتين، وتم صرفه من سرايا النيابة، دون أي ضمانات، وذلك بعد التأكد من قوة موقفه القانوني، وعدم صحة الإدعاء".

يذكر أن، المطربة شيرين عبد الوهاب، أعلنت في تسجيل صوتي، عن تفاصيل الآزمات التي تواجهها، مشيرة إلى أنها تصل إلى حد التكسير والقتل.