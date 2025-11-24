إعلان

بمشاركة أسماء جلال.. تامر حسني يكشف عن أول أعماله بعد جراحة الكلى

كتب : مصطفى حمزة

02:43 م 24/11/2025

تامر بالمستشفى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم تامر حسني، عن برومو أول عمل يقدمه عقب خضوعه لعملية جراحية في الكلى.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته بموقع فيسبوك، برومو الإعلان الذي يقدمه بمشاركة الفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

وأعلن تامر حسني، عن عودته إلى مصر، قادما من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحة في الكلى.

وكتب تامر حسني: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم .. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".

أسماء جلال تامر حسني جراحة الكلى

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية