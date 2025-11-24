بمشاركة أسماء جلال.. تامر حسني يكشف عن أول أعماله بعد جراحة الكلى

كشف النجم تامر حسني، عن برومو أول عمل يقدمه عقب خضوعه لعملية جراحية في الكلى.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته بموقع فيسبوك، برومو الإعلان الذي يقدمه بمشاركة الفنانة أسماء جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

وأعلن تامر حسني، عن عودته إلى مصر، قادما من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحة في الكلى.

وكتب تامر حسني: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم .. حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يا رب".