نجا المطرب أحمد بتشان من حادث سير مروع، أدى لتهشم سيارته بشكل كبير.



وكشف بتشان عن تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "يمكن دي اول مرة اتكلم فى حاجة زي دي ودي مش اول مره، بس حقيقي مبقتش فاهم في ايه يعني كل لما ابقى مبسوط شوية و تحصل حاجة كويسة في حياتي سواء نزول اغنية او احتفال بعيد ميلادي او اي مناسبة لازم يحصلي حاجة بعدها".



وأضاف: "الحمد لله اللي ربنا بيقدرني عليه بعمله و من غير تفكير و من غير متكلم علي حاجة زي دي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا”.



وتابع: "الحمدلله ربنا نجاني و انا الحمدلله كويس والحمد لله انها جت ف الحديد وانوا سترها معايا و ربنا يحفظ الجميع و يبعد عننا اي شر، الحمدلله على كل شئ و انا راضي جدا بكل حاجة بتحصلي وده اكيد كرم من ربنا عليا عشان كان ممكن يحصلي حاجة أكبر من كده".



