إعلان

منها "حيازة السلاح ".. تفاصيل قضايا يحاكم بسببها فضل شاكر

كتب : مصطفى حمزة

03:52 م 23/11/2025

فضل شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخضع المطرب اللبناني فضل شاكر، لمحاكمة عسكرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 نوفمبر، وذلك بعد تسليمه لنفسه في أكتوبر الماضي.

وكشفت الهيئة الوطنية للإعلام في لبنان، أن المحكمة العسكرية حددت يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى مقامة ضده.

التهم الموجهة لـ فضل شاكر

ويخضع المطرب للمحاكمة، في 4 قضايا، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وأعلن الجيش اللبناني، في 4 أكتوبر الماضي تفاصيل تسليم المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبدالرحمن شمندر، نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة .

حيازة السلاح فضل شاكر محاكمة عسكرية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية