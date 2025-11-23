يخضع المطرب اللبناني فضل شاكر، لمحاكمة عسكرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 نوفمبر، وذلك بعد تسليمه لنفسه في أكتوبر الماضي.

وكشفت الهيئة الوطنية للإعلام في لبنان، أن المحكمة العسكرية حددت يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى مقامة ضده.

التهم الموجهة لـ فضل شاكر

ويخضع المطرب للمحاكمة، في 4 قضايا، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وأعلن الجيش اللبناني، في 4 أكتوبر الماضي تفاصيل تسليم المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبدالرحمن شمندر، نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة .