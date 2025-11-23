هند صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالدوحة (صور)
كتب : نوران أسامة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تألقت الفنانة هند صبري في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "Fashion Trust Arabia" في الدوحة، الذي جمع أبرز نجوم الفن والإعلام.
ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة في الدوحة للاحتفال بالموضة".
وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا طويلًا باللونين الأسود والذهبي.
تعليقات الجمهور
وحازت الصور على إعجاب واسع من جمهورها، ومن بين التعليقات: "القمر كله"، "عسل يا هنودة"، "واو"، "محترمة".
عيد ميلاد
يذكر أن هند صبري احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها، وتلقت التهاني من عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة منى زكي.
فيلم مع أحمد حلمي
هند صبري تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم يجمعها لأول مرة بالنجم أحمد حلمي، ويحمل عنوان "أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال.
