هند صبري تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير بالدوحة (صور)

كتب : نوران أسامة

03:37 م 23/11/2025
    مشاركة هند صبري حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia
    إطلالة هند صبري أثناء حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia
    هند صبري بإطلالة جذابة أثناء حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia
    هند صبري أنيقة
    إطلالة هند صبري أثناء حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia (2)
    هند صبري تتألق بفستانها أثناء حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia
    هند صبلري تتألق في حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia
    هند صبري بإطلالة مميزة حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia
    هند صبري تخطف الأنظار أثناء حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia

تألقت الفنانة هند صبري في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "Fashion Trust Arabia" في الدوحة، الذي جمع أبرز نجوم الفن والإعلام.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة في الدوحة للاحتفال بالموضة".

وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا طويلًا باللونين الأسود والذهبي.

تعليقات الجمهور

وحازت الصور على إعجاب واسع من جمهورها، ومن بين التعليقات: "القمر كله"، "عسل يا هنودة"، "واو"، "محترمة".

عيد ميلاد

يذكر أن هند صبري احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها، وتلقت التهاني من عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة منى زكي.

فيلم مع أحمد حلمي

هند صبري تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم يجمعها لأول مرة بالنجم أحمد حلمي، ويحمل عنوان "أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال.

