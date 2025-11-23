بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

ليلى علوي وأحمد مجدي الأبرز.. نجوم الفن في حفل مهرجان "صدى الأهرامات"

تألقت الفنانة هند صبري في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "Fashion Trust Arabia" في الدوحة، الذي جمع أبرز نجوم الفن والإعلام.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة في الدوحة للاحتفال بالموضة".

وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا طويلًا باللونين الأسود والذهبي.

تعليقات الجمهور

وحازت الصور على إعجاب واسع من جمهورها، ومن بين التعليقات: "القمر كله"، "عسل يا هنودة"، "واو"، "محترمة".

عيد ميلاد

يذكر أن هند صبري احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها، وتلقت التهاني من عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة منى زكي.

فيلم مع أحمد حلمي

هند صبري تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم يجمعها لأول مرة بالنجم أحمد حلمي، ويحمل عنوان "أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال.

اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

إيمان العاصي: الإنسان هو اللي خطر وبيستفز حيوان مشرد في الشوارع

جيهان سلامة تعلن وفاة أختها ميرفت سلامة.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيها

"الاعتزال هو الموت".. شيرين: فيه حاجات بتحصلي من أقرب الناس ليا

"أنا دايما بستأذنه".. ماذا طلبت أصالة من زوجها في حفلها الأخير؟

بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. أمينة توجه رسالة إلى تامر حسني