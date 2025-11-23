إعلان

رمضان 2026.. ياسمين رئيس تستعد لتصوير "اسأل روحك"

كتب : منى الموجي

03:19 م 23/11/2025

ياسمين رئيس

تعاقدت النجمة ياسمين رئيس على بطولة مسلسل "اسأل روحك" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2026، تأليف محمد الحناوي، وإخراج رضا عبدالرازق، إنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع

الست لما

ياسمين تنتظر أيضا طرح فيلم "الست لما" بعدما انتهت من تصويره مؤخرًا، والذي يجمعها بالنجمة يسرا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي .

منتهي الصلاحية

جدير بالذكر أن ياسمين رئيس شاركت في رمضان 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية، مع النجم محمد فراج، وعُرض على قناة MBC مصر، كما عُرض لها في دور العرض السينمائي فيلم "ماما وبابا" مع الفنان محمد عبدالرحمن، تأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي .

ياسمين رئيس مسلسل اسأل روحك رمضان 2026 محمد الحناوي

