محيي إسماعيل وسعيد توفيق يفتتحان 3 معارض تشكيلية.. (صور)

افتتح الفنان القدير محيي إسماعيل، والدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، والناقد التشكيلي هشام قنديل، 3 معارض تشكيلية، بجاليري ضي المهندسين، تستمر فعالياتها حتى 6 ديسمبر المقبل.

المعرض الأول للفنان الكبير أحمد الجنايني ويحمل عنوان "جنون الذاكرة"، ويمثل محاولة من الجنايني لتجاوز قوة عقارب الساعة على الذاكرة، بتسجيل كل لحظة وتحويلها إلى عمل تشكيلي يخلد تفاعل الريشة مع الحدث، وكذلك التفاعل مع إبداعات مكتوبة، ويعتبر "جنون الذاكرة" بانوراما شاملة لتجربة الجنايني الفنية الممتدة لسنوات طويلة قاربت علي نصف القرن، والتي عُرف فيها بقدرته على الغوص في عوالم الذاكرة الجمعية والشخصية، وتحويلها إلى لوحات مشحونة بالرموز والدلالات البصرية العميقة التي تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي.

والمعرض الثاني، للفنانة التشكيلية والناقدة شيماء محمود رحيم، ويحمل عنوان "وجوه مألوفة".

ويمثل محطة جديدة في المشروع الفني الذي كرّسته شيماء رحيم خلال السنوات الأخيرة لقراءة الهوية الشعورية للإنسان عبر الوجه. فبعد سلسلة أعمال ركزت فيها على توثيق المشاعر الحقيقية لبطلاتها، تنتقل عبر هذا المعرض إلى مساحة أكثر تعقيدًا، فتمزج بين ملامح شخصياتها الأصلية وملامح شخصيات عامة ومشاهير، ليس بهدف التشابه البصري، بل للكشف عن طبقات المعنى خلف الصورة.

أما المعرض الثالث فهو "فض الارتباط"، ويسلط الضوء على ثلاثة فنانين تشكيليين يحملون اسم "حسن محمد حسن"، خاصة وأن أيا منهم لا يعلم شيئا عن أعمال الآخرين، كما يمثل المعرض فرصة لتوثيق مسيرتهم الفنية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد هشام قنديل، مدير مؤسسة أتيليه العرب، إعادة عرض أعمال معرضي الفنان أحمد الجنايني، والفنانين حسن محمد حسن، بقاعات ضي المهندسين، بعد أسابيع قليلة من عرضهما بجاليري ضي الزمالك، والإقبال الكبير عليهما، مشيرا إلى افتتاح قاعات جديدة لعروض الفن التشكيلي بأماكن مختلفة داخل القاهرة الكبرى.

