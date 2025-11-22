إعلان

"شبه ابنها".. 10 صور تكشف الشبه بين ريم مصطفى وأولادها

كتب- معتز عباس:

12:35 ص 22/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى بجوار ابنائها عمر وعلي
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى تستقبل الحضور في عزاء والدها بجوار ابنائها (1)
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى تستقبل الحضور في عزاء والدها بجوار ابنائها (2)
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى وابنائها عمر وعلي في عزاء والدها (1)
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى وابنائها عمر وعلي في عزاء والدها (2)
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى وابنائها في عزاء والدها عام 2017 (1)
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى وابنائها في عزاء والدها عام 2017 (2)
  • عرض 10 صورة
    ريم مصطفى تتلقى عزاء والدها في حضور ابنائها
  • عرض 10 صورة
    الظهور الوحيد لريم مصطفى وابنائها في عزاء والدها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة ريم مصطفى اليوم بزفاف ابنها وسط حضور الأهل والأصدقاء.

أحيا الحفل المطرب أحمد سعد في ظهور لافت ومفاجئ بعد تعرضه لحادث سير، وخروجه من المستشفى الأيام الماضية.

وسيطرت الفرحة على ريم التي رقصت، وأطلقت "زغرودة" في حفل عائلي بسيط، اقتصر على المقربين من الأصدقاء وأفراد العائلة.

علاقة ريم مصطفى بأبنائها

حرصت ريم مصطفى طوال السنوات الماضية على عدم الظهور مع أولادها في المناسبات الفنية، وإبعادهم عن أعين الكاميرات.

وكان الظهور الأبرز لهم في عزاء والدها عام 2017، وتداول الجمهور الصور التي كشفت عن الشبه الكبير الذي جمعها بأولادها.

ريم مصطفى كشفت في لقاء تلفزيوني ببرنامج كلمة أخيرة، عن زواجها في عمر 19 عامًا وإنجابها طفلين هما عمر وعلي، لكنها انفصلت بعد مرور 10 أعوام من الزواج.

ريم مصطفى فرح ابن ريم مصطفى أبناء ريم مصطفى ابن ريم مصطفى

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل