"شبه ابنها".. 10 صور تكشف الشبه بين ريم مصطفى وأولادها

احتفلت الفنانة ريم مصطفى اليوم بزفاف ابنها وسط حضور الأهل والأصدقاء.

أحيا الحفل المطرب أحمد سعد في ظهور لافت ومفاجئ بعد تعرضه لحادث سير، وخروجه من المستشفى الأيام الماضية.

وسيطرت الفرحة على ريم التي رقصت، وأطلقت "زغرودة" في حفل عائلي بسيط، اقتصر على المقربين من الأصدقاء وأفراد العائلة.

علاقة ريم مصطفى بأبنائها

حرصت ريم مصطفى طوال السنوات الماضية على عدم الظهور مع أولادها في المناسبات الفنية، وإبعادهم عن أعين الكاميرات.

وكان الظهور الأبرز لهم في عزاء والدها عام 2017، وتداول الجمهور الصور التي كشفت عن الشبه الكبير الذي جمعها بأولادها.

ريم مصطفى كشفت في لقاء تلفزيوني ببرنامج كلمة أخيرة، عن زواجها في عمر 19 عامًا وإنجابها طفلين هما عمر وعلي، لكنها انفصلت بعد مرور 10 أعوام من الزواج.