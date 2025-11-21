تصوير / إسلام فاروق

خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار بعد ظهورها المميز على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بمشاركة نجوم الفن.

التقطت دينا فؤاد صورًا تذكارية على ريد كاربت المهرجان، وظهرت مرتدية فستان أنيق وجذاب.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم، كما أقيمت العديد من الندوات وسط حضور جماهيري كبير.

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على حضور حفل توزيع جوائز "ذا بيست" السنوي الذي يقام مساء اليوم الخميس، ويشهد حضور عدد من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي.

آخر مشاركات دينا فؤاد في الدراما

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دينا فؤاد بمسلسل "حكيم باشا" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.