بفستان قصير وجريء.. سمية الخشاب تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)

خطفت الفنانة سمية الخشاب، الأنظار إليها باطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سمية، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتوني أوي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، زي العسل، طول عمرك فوق الوصف، أحلى فنانة، انت الأجمل".

جديبر بالذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الفنية مسلسل"أم أربعة وأربعين" الذي خاضت به دراما رمضان 2025. فيما خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "بـ 100 راجل".