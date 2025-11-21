إعلان

بـ"فستان عروسة".. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف في احتفالية خاصة (صور)

كتب : هاني صابر

01:22 م 21/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا يوسف ترتدي فستان الزفاف (2)
  • عرض 6 صورة
    الفنانة رانيا يوسف ترتدي فستان الزفاف (1)
  • عرض 6 صورة
    اطلالة رانيا يوسف بالفستان
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف بفستان زفاف
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف بفستان زفاف طويل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان عروسة خلال حضورها احتفالية خاصة في وجود عدد من نجوم الفن.


وارتدت رانيا يوسف الفستان الذي حصدت به إشادات الحضور عقب ظهورها به على السجادة الحمراء، لتوجه "القبلات" لكل من قام بالتصفيق لها.


وحضر الاحتفالية النجوم ياسر جلال هالة صدقي ومي عزالدين وزوجها وأروى جودة وزوجها.


يذكر أن، آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، غادة طلعت، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

فستان عروسة رانيا يوسف نجوم الفن

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة