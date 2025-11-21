بـ"فستان عروسة".. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف في احتفالية خاصة (صور)

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان عروسة خلال حضورها احتفالية خاصة في وجود عدد من نجوم الفن.



وارتدت رانيا يوسف الفستان الذي حصدت به إشادات الحضور عقب ظهورها به على السجادة الحمراء، لتوجه "القبلات" لكل من قام بالتصفيق لها.



وحضر الاحتفالية النجوم ياسر جلال هالة صدقي ومي عزالدين وزوجها وأروى جودة وزوجها.



يذكر أن، آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، غادة طلعت، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.