رد كريم الحو متسابق برنامج "ذا فويس" على الجدل المثار حول كونه حفيد محمد فوزي ومدى قرابته للنجم الراحل .



وقال "كريم" بفيديو له عبر"تيك توك": "الموضوع بقي رأي عام، والناس طلعت قالت اني بكذب وبدعي اني قريب الفنان محمد فوزي، أنا لما طلعت في برنامج ذا فويس مقولتش إني حفيد محمد فوزي، أنا قولت ابن عم جدي .. محمد فوزي من طنطا وعيلة الحو ليها فروع كتيرة في كل حتة".



وتابع: "جدي راح عاش في اسكندرية واتجوز هناك وعاش، وأبويا كان شغله في الاسماعيلية وأنا اتولدت وعشت فيها، وعيلة الحو كلها بتدعمني، ورجالة العيلة كلها كلموني ودعموني".



وأضاف: "مش هرد على أي حد غلط فيا أو أساء لي، والموضوع بالنسبالي مش حاجة مهمة، ومش من طريقتي أفضل أقول اني حفيد محمد فوزي".



وكان متسابق "ذا فويس" كريم الحو تصدر مؤخرا مؤشرات البحث على "جوجل" بعد ظهوره على مسرح برنامج The Voice.

ولفت الأنظار بتشابهه مع المطرب الراحل محمد فوزي، ما دفع المطرب أحمد سعد للتعليق على ملامحه أثناء العرض، وقال له: "إنت شبه حد أعرفه جدًا.. فنان كبير. هو جدك محمد فوزي ولا إيه؟"، ليرد: "أيوه.. ابن عم جدي بالتحديد".