ناهد السباعي تستعيد إطلالتها الجريئة بعرض "بنات الباشا" (صور)

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 21/11/2025
    الفنانة ناهد السباعي
    ناهد السباعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    ناهد السباعي على انستجرام
    ناهد السباعي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    ناهد السباعي من فعاليات القاهرة السينمائي
    ناهد السباعي من كواليس عرض فيلم بنات الباشا
    ناهد السباعي
    ناهد السباعي بإطلالة جريئة وأنيقة (1)

استعادت الفنانة ناهد السباعي لقطات من إطلالتها التي حضرت بها العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نشرت ناهد السباعي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت وهي تلتقط العديد من الصور، وعلقت: "يا لها من ليلة، عرض فيلمنا الجميل بنات الباشا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكر كبير للجميع على شغلكم الرائع، أقدر كل واحد منكم".

تفاصيل فيلم "بنات الباشا"

تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

أعمال تنتظر عرضها ناهد السباعي قريبا

تشارك الفنانة ناهد السباعي ببطولة مسلسل "فوبيا" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نيرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

اقرأ أيضا:

خاص| مخرجا "كان ياما كان في غزة": الفيلم عن الفلسطيني الباحث عن معنى لحياته ويصر على البقاء

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما

العرض الخاص لفيلم بنات الباشا إطلالة ناهد السباعي ناهد السباعي على إنستجرام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفاصيل فيلم بنات الباشا

