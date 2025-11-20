تصوير- أحمد مسعد:

احتفل أبطال وفريق عمل فيلمي "صديق صامت" و"الرسالة" بعرضهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

احتفل أبطال وفريق عمل الفيلمين على الريد كاربت، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، حضور كوكبة من أبرز النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، وتم عرض عدد كبير من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بالعديد من المحافل السينمائية العالمية، وحازت على استحسان النقاد والجمهور.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

