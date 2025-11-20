خضعت آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت آن في الصور مرتدية فستان جريء وجذاب، وكتبت آن على الصور: "لوك ليلة أمس".

وعلق الجمهور: "قمر، يا جماله يا جماله، ما شاء الله، احلى واحدة، فستان الانتقام، أجمل ست في الدنيا".

انفصال آن الرفاعي وكريم محمود عبد العزيز

أعلن كريم محمود عبد العزيز انفصاله عن آن الرفاعي، وكتب عبر خاصية الاستوري على انستجرام " الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم".

وتابع كريم "حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

أعمال ينتظر عرضها كريم محمود عبد العزيز قريبا

يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانة دينا الشربيني بطولة فيلم "طلقني، الذي تدور أحداثه حول توتر العلاقة بين زوجين وتنتهي بالطلاق، لكن يواجه الزوج أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، ويكتشفان خلالها مشاعرهما الحقيقية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، جنيا سامي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

