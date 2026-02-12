إعلان

محمد إمام يروج لـ "الكينج": جاهزين.. الأسبوع القادم إن شاء الله

كتب : سهيلة أسامة

12:05 م 12/02/2026

محمد إمام من كواليس مسلسل الكينج

روج الفنان محمد إمام لمسلسله "الكينج"، المقرر عرضه الأسبوع المقبل ضمن موسم دراما رمضان.

ونشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "جاهزين للكينج.. الأسبوع القادم إن شاء الله، بإذن الله المسلسل يعجبكم جدًا".

وتدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار من الدراما الشعبية، حيث يواجه حمزة الدباح العديد من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

