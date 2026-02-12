محمد إمام يروج لـ "الكينج": جاهزين.. الأسبوع القادم إن شاء الله

روج الفنان محمد إمام لمسلسله "الكينج"، المقرر عرضه الأسبوع المقبل ضمن موسم دراما رمضان.

ونشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "جاهزين للكينج.. الأسبوع القادم إن شاء الله، بإذن الله المسلسل يعجبكم جدًا".

وتدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار من الدراما الشعبية، حيث يواجه حمزة الدباح العديد من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضًا:

خالد سليم يشارك بعملين في دراما رمضان 2026

أحدث جلسة تصوير لـ دنيا المصري تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا (صور)