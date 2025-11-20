ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كشفت الفنانة ناني سعد الدين عن تفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تقوم بدور الأم والعمة في آن واحد بعد وفاة عدد من أفراد أسرتها، حيث تتولى رعاية تسعة أطفال من إخوتها.

وقالت ناني، خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "أنا أم لتسعة أطفال من أولاد إخوتي، أنا عمة وأم، أخويا محيي توفى، ومحمد توفى، وهيام توفت، فهم دول عيالي".

وأضافت ناني، وهي تنهار بالبكاء، أن شقيقها محيي توفى نتيجة إصابته بسرطان الرئة، بينما تعرض الآخر للشلل وتوفي لاحقًا، مشيرة إلى أن هذه الخسارة شكلت تحديًا كبيرًا في حياتها، وجعلتها تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه أطفال أسرتها.

وتابعت: "أنا مش مبسوطة، مفيش حد مقدرني، هم عارفيني، ولو في دور شبه ناني هيجيبوني، بس ماعدش فيه تقدير".

