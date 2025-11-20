ساعات قليلة ويودع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته السادسة والأربعين، وقبل حفل الختام المقرر إقامته غدا الجمعة، يشهد اليوم الخميس عددا من فعاليات المهرجان بين عروض أفلام وجلسات نقاش نستعرض أبرزها في السطور التالية..

عروض الأفلام



الساعة الثانية عشرة ظهرا



يشاهد الجمهور أفلام: ولد مطيع (Good Boy) على المسرح الكبير، كوندافا (Goundafa, The Cursed Song) على المسرح الصغير، عالم النبات (The Botanist) على مسرح الهناجر، الفيلم المرمم الحرام (The Sin) سينما الهناجر، الأشياء التي تقتلها (The Things You Kill) في قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، ذلك الصيف في باريس (That Summer in Paris) في سينما الزمالك 1



الساعة الثالثة عصرا



يستقبل المسرح الكبير بانوراما مصرية (Egyptian Panorama)، ويعرض فيلم في منزل أهلي (In My Parent’s House) على المسرح الصغير، أفلام ديفيد لينش القصيرة (David Lynch Shorts).. على مسرح الهناجر، بحب السيما (I Love Cinema) في سينما الهناجر، برنامج الأفلام القصيرة 4 (Short Film Program 4) في قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، الحياة بعد سهام (Life After Siham) في سينما الزمالك 1، فيومي أو. مورتي! (Fiume O Morte!) في سينما الزمالك 2، اليعسوب (Dragonfly) في مركز الإبداع الفني، فلسطيني على الطريق (Palestinian on The Road) في فوكس مول مصر 4.



الساعة السادسة مساء



يقدم المهرجان أفلام: ليس للموت وجود (Death Does Not Exist) على المسرح الكبير (عرض جالا)، أحلام (Dreams) على المسرح الصغير، من لا يزال حيًا (Who Is Still Alive) مسرح الهناجر، المواطن (The Citizen) في سينما الهناجر، برنامج الأفلام القصيرة 5 (Short Film Program 5).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، اغتراب (Exile) في سينما الزمالك 1، شجرة الكمثرى البرية (The Wild Pear Tree) في مركز الإبداع الفني، ولد مطيع (Good Boy) في فوكس مول مصر 5، الحياة بعد سهام (Life After Siham) في فوكس سيتي سنتر ألماظة 10، نواه (Noah).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 11.



الساعة التاسعة مساء



يشاهد الجمهور: صديق صامت (Silent Friend) على المسرح الكبير (عرض جالا)، الرسالة (The Message) على المسرح الصغير، أوديسة الهندباء (Dandelion’s Odyssey) على مسرح الهناجر، أنا الذي أحببتك (Moi Qui T’aimais) في سينما الهناجر، كان ياما كان في غزة (Once Upon a Time in Gaza) في قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية، قضية 137 (Case 137) في سينما الزمالك 1، بنات الباشا (Pasha’s Girls) في فوكس مول مصر 4، ضد السينما (Anti-Cinema).. فوكس مول مصر 5، باب (Baab).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 11.

الساعة 9:30 مساء



- مدينة الرمال (Sand City).. مركز الإبداع الفني



أيام القاهرة لصناعة السينما



- 12:00 ظهرا ينظم المهرجان حلقة نقاشية "الحياة خلف الشاشات: السرد القصصي في عصر الحضور التفاعلي".. المتحدثون: تارا عماد، كريم موسى، سيرينا أبو ضاهر، سيلفيا جونسون، ليزا برووك.. تدير الجلسة: نورا كحيل.



- 2:30 عصرا.. تُعقد حلقة نقاشية "الحياة بعد سهام: صياغة الذكرى عبر الفيلم الوثائقي".. المتحدث: نمير عبد المسيح.



- 2:30 عصرا.. حلقة نقاشية "مستقبل السرد والحكاية: هل يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في صناعة الأفلام والدراما التليفزيونية؟".. المتحدثون: حمزة عزام، أشرف فودة، ألكسندر كيسل، ستيفن هاكر.. يدير الجلسة: عمرو قورة (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- 4:00 مساء.. حلقة نقاشية "الغارمات: كيف تُروى أصواتهن على الشاشة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير".. المتحدثون: د. حنان الدرباشي، مهند دياب.. تدير الجلسة: هالة السيد.. حاملو البطاقات.



- 6:00 مساء.. حفل توزيع جوائز الأجيال الجديدة من خريجي الملتقى.. حضور خاص.

- 7:00 مساء .. حفل ختام ملتقى القاهرة السينمائي وحفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي.. الحضور: المشاركون في ملتقى القاهرة السينمائي ومندوبو الصناعة.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي قام أمس بتكريم الفنانة الفلسطينية هيام عباس ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وسط حضور الجمهور في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.