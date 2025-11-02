نجح المطرب النوبي أحمد إسماعيل، في ترك بصمته الخاصة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو يقدم أغنيته " كيف لي أن أصف"، أو باللغة النوبية "In Mina Aba Mina".

ونشر أحمد إسماعيل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من كواليس استعداده للظهور في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وظهر المطرب النوبي، وهو يؤدي باللغة النوبية وتحديدا الفاديجا، الكلمات التي كتبتها الشاعر أحمد عيسى، والتي يقول فيها باللغة العربية "كيف لي أن أصف؟ أهي جنة أم أمنية تحققت؟، الوادي و النهر ترى، والأرض التي اكتست اخضرارا، نعم هو كذلك، وكيف لي ان أصف، بلادنا مصرنا، بفضل النيل أتت لنا بالجنة".

من هو أحمد إسماعيل؟

- من قرية مصمص النوبية.

- تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة.

- عمل موظفا في المملكة العربية السعودية.

- ذاعت شهرته بتقديم الأغاني النوبية منذ عام 2015.

- يعتبر نفسه من تلاميذ الفنان السوداني محمد وردي، والفنان النوبي العالمي حمزة علاء الدين.

- قدم حفلاته في مصر والسودان، ودول الخليج العربي.

- شارك كضيف في برنامج المواهب arab got talant.

- نظم فناني النوبة حفل تحت عنوان "في حب أحمد إسماعيل"، بعد صراعه مع المرض، وخضوعه لعدة عمليات جراحية في عام 2022.

- رشح أحمد إسماعيل، للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ،عن طريق الفنانة النوبية نسمة هركي.







