أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن إتمام الصلح بينهما بعد فترة من الخلافات، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك"، ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء تقديمه لها هدية طقم من الذهب، وظهرا سويًا وهما يغنيان ويرقصان.





وكانت شيماء سعيد أثارت الجدل في وقت سابق بعد ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت خلاله عن معاناتها من سوء معاملة زوجها وأسرته، قائلة: "كنت بتشتم ومردتش، ومكنتش بدخل ليهم بيت، كنت بدخل أسلم عليها وماكانتش بتسلم عليا".

وأضافت: "خلاص مش هرجعله، مش عايزة، معايا بنتين ربنا يخليهم ليا ولأبوهم، بس عمرك ما هترتاح، مش مسامحاك ليوم الدين، لا أنت ولا أهلك، حسبي الله ونعم الوكيل".







جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت وقوع خلافات بين شيماء والليثي، وتبادلا وقتها التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



