كشف الإعلامي رامي رضوان عن رأيه في الجدل الذي أثير بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا احترامه لاختلاف وجهات النظر بين من أشادوا بالحفل ومن وجّهوا بعض الانتقادات، مشيرًا إلى أن الجميع يجتمع على حب مصر ورغبتهم في رؤيتها بأفضل صورة.

وكتب "رضوان" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "اللي مبسوط بالحفل من غير نقد مش بيجامل ولا أظنه مضطر، واللي مبسوط بس عنده بعض النقاط اللي بينتقدها، مش سلبي ولا حقود، أكيد نقده نابع من حب وإحساس إن فيه حاجات كان بيتمنى تبقى أفضل. ده ذوق كل واحد فيهم وهو حر فيه".

وأضاف: "فيه اللي شاف واستوعب إن ده حفل بيخاطب شعوب العالم، ولذلك كان نوع الموسيقى ده الأنسب لعالميتها، وفيه اللي كان نفسه في لمحات موسيقية تلمسه وتمزجه وتنططه عشان يحس بالفرحة والزيطة أكتر ففرحته تكمل، أذواق برضو، وفيه اللي فاهم إن حفل اليوم لا يمكن مقارنته بموكب المومياوات العظيم لاختلاف الاعتبارات، وفيه اللي شايف إن موكب المومياوات بقى بالنسبة له المعيار، وكان منتظر يشوف حاجة أقوى منه أو على الأقل زيه في حفل افتتاح المتحف النهاردة".

وتابع: "وما بين هذا وذاك، والرأي والرأي الآخر، شعرت أن هناك ما يجمع بين هؤلاء المختلفين في الآراء، كلاهما يحب مصر بطريقته، كلاهما يريد الأفضل لبلده، كلاهما يشعر بالفخر والسعادة، ويحلم بأن تكون مصر دائمًا في العلالي ونتباهى بها أمام العالم".

واختتم رضوان منشوره قائلًا: "شكرًا لكل من اجتهد ليظهر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بأفضل صورة ممكنة، ويا رب هذا اليوم يكون بداية جديدة لمصر وقفزة للأمام، ومنه يكون تاريخ انطلاق مصرنا لما هو أفضل، وأن تكون مصرنا الغالية أكثر قوة ورخاء وازدهارًا".

وشهد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت أمسية فنية تابعها الملايين حول العالم، في حدث تاريخي هو الأبرز خلال العقد الأخير، بحضور عدد من الرؤساء وملوك الدول ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط تغطية إعلامية عالمية.

