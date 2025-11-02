أحمد حلمي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: "إبهار فوق الوصف"

عبّر الفنان أحمد حلمي عن فخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء السبت بحضور عدد من الرؤساء وملوك الدول من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشر حلمي مجموعة من الصور من حفل الافتتاح عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "افتتاح المتحف المصري الكبير كان حاجة تفرّح القلب بجد، لوحات فنية بتعبّر عن العظمة والحضارة والجمال المصري الأصيل".

وتابع: "الإبهار كان فوق الوصف، إخراج وإضاءة وديكور وموسيقى وملابس ومونتاج وإشراف وإنتاج… كل حاجة في الافتتاح تخليك تحس إنك جوه التاريخ نفسه، كل الشكر والتقدير لكل واحد شارك في الحلم ده واشتغل عليه بمجهود وتعب علشان يطلع بالشكل العظيم ده… وتحيا مصر".

وكانت آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية في مسرحية "بني آدم"، التي عُرضت لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025، وشاركه البطولة كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أسيل عمران، ومحمد جمعة، وأشرف على الكتابة محمد عز، من إخراج هشام عطوة.

