أسماء جلال تُعلن اتخاذها الإجراءات القانونية.. وتعلق: "حفاظا على حقي وحق عائلتي وسمعتنا

كتب : هاني صابر

11:22 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025

الفنانة أسماء جلال

أعلنت الفنانة أسماء جلال، اتخاذها الاجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب عنها وعن عائلتها.

وكتبت أسماء جلال: "أؤكد بشكل واضح أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لي غير صحيح تماما، ولم يصدر مني بأي شكل من الأشكال، وأرفض رفضا قاطعا الزج باسمي أو باسم أسرتي في أي محتوى مسيء أو مختلق".

وأضافت: "سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يقوم بتداول أو نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها، حفاظا على حقي وحق عائلتي وسمعتنا".

اسماء جلال

