أول تعليق من عصام صاصا بعد انفصاله عن زوجته

انفصل مطرب المهرجانات عصام صاصا عن زوجته جهاد أحمد التي أعلنت الخبر منذ قليل عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وفي أول تعليق لـ عصام صاصا على انفصاله عن زوجته، كتب عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني".

وتابع: "يعلم ربنا اني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي، ومشفتش منها غير كل خير".

وأضاف: "عمرها ما كانت غلطانة في حقي لا بالعكس عشان بس محدش يظلمها وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس".