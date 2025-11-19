إعلان

أول تعليق من عصام صاصا بعد انفصاله عن زوجته

كتب : هاني صابر

09:26 م 19/11/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا وزوجته على متن يخت (3)
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا يحتفل بعيد ميلاه رفقة زوجته على البحر (2)
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا يحتفل بعيد ميلاه رفقة زوجته
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا يقبل زوجته
  • عرض 9 صورة
    زوجة عصام صاصا تمنحه قبلة بمناسبة عيد ميلاده
  • عرض 9 صورة
    رومانسية وحب جمع عصام صاصا وزوجته جهاد
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا وزوجته جهاد في حفل تامر حسني
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا وزوجته جهاد

انفصل مطرب المهرجانات عصام صاصا عن زوجته جهاد أحمد التي أعلنت الخبر منذ قليل عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وفي أول تعليق لـ عصام صاصا على انفصاله عن زوجته، كتب عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني".

وتابع: "يعلم ربنا اني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي، ومشفتش منها غير كل خير".

وأضاف: "عمرها ما كانت غلطانة في حقي لا بالعكس عشان بس محدش يظلمها وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس".

عصام صاصا انفصال عصام صاصا جهاد أحمد زوجة عصام صاصا

