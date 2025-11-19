إعلان

"كنت دايما بتقويني" إنجي علي تنعى المخرج خالد شبانة

09:26 م 19/11/2025

نعت الإعلامية إنجي علي، المخرج خالد شبانة الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعمر 57 عاما، متحدثة عن مواقفها معه.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على إنستجرام : "إنا لله وإنا إليه راجعون المخرج خالد شبانة مش قادره استوعب يا عشرة العمر الزميل والمخرج الصديق".

وأضافت: "صعب أوي يا خالد كنت دايما بتقويني قبل برامج الهواء كنا لسه متقابلين في ماسبيرو في مبنى الإذاعة والتليفزيون، أنا مش مصدقة يا خالد التتر يا خالد البقاء والدوام لله وحده برجاء الدعاء لخالد شبانة.. ربنا يثبتك عند السؤال".

جدير بالذكر أن الإعلامي خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، شقيق الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد مسيرة طويلة من العطاء.

