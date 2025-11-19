إعلان

بإطلالة جريئة..روجينا تنشر صورا جديدة مع زوجها بالمهرجان الخليجي السينمائي

كتب : هاني صابر

07:06 م 19/11/2025
    روجينا مع زوجها أشرف زكي
    روجينا تجلس بجانب زوجها في المهرجان الخليجي السينمائي
    روجينا بالمهرجان الخليجي السينمائي (2)
    اشرف زكي وروجينا يتابعان فعاليات المهرجان الخليجي السينمائي
    روجينا مع أشرف زكي في صورة تذكارية بالمهرجان الخليجي
    اشرف زكي وروجينا وباسم ياخور بالمهرجان الخليجي
    روجينا وأشرف زكي على السجادة الحمراء بالمهرجان الخليجي السينمائي

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع زوجها الفنان أشرف زكي خلال حضورهما حفل افتتاح المهرجان الخليجي السينمائي.

ونشرت روجينا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "حفل افتتاح المهرجان الخليجي السينمائي".

وشارك في فعاليات المهرجان السينمائي الخليجي، 26 فيلما خليجيا تنافست على 9 جوائز كأفضل الأعمال في فئات الأفلام الطّويلة والقصيرة والوثائقيّة.

على جانب آخر، تشارك روجينا في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "مفاجآة سارة" من إخراج ابنتها مايا أشرف زكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

روجينا السوشيال ميديا المهرجان الخليجي السينمائي أشرف زكي إطلالة روجينا

