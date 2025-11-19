ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع زوجها الفنان أشرف زكي خلال حضورهما حفل افتتاح المهرجان الخليجي السينمائي.

ونشرت روجينا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "حفل افتتاح المهرجان الخليجي السينمائي".

وشارك في فعاليات المهرجان السينمائي الخليجي، 26 فيلما خليجيا تنافست على 9 جوائز كأفضل الأعمال في فئات الأفلام الطّويلة والقصيرة والوثائقيّة.

على جانب آخر، تشارك روجينا في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "مفاجآة سارة" من إخراج ابنتها مايا أشرف زكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.