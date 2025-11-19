ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

استقبل المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، عصر اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة نقاشية بعنوان "المحتوى السينمائي العربي: عبور الحدود ومشاركة القصص"، أدارها الصحفي والناقد السينمائي محمد نبيل.

وشارك في الجلسة المنتجين: محمد حفظي، شاهيناز العقاد، علا سلامة، ورشا الإمام، وتحدثوا عن التحولات الراهنة في صناعة المحتوى السينمائي العربي، واستراتيجيات صُنّاعه في عبور الحدود والوصول إلى جمهور عالمي، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة.

رشا الإمام

قالت المنتجة رشا الإمام إن السوق السعودي حديث، والشباب في هذه المرحلة يجمعون الخبرات، مضيفة "نعمل مع حفظي كثيرا لأن لديه خبرة، ويعرف كيف يمكن أن يسافر الفيلم للخارج، والحقيقة أن صدق الحكاية هو ما يجعلها تسافر، لذلك نقدم أعمالا تعكس قصة في المجتمع".

محمد حفظي

وشدد المنتج محمد حفظي على أن الموزعين الأجانب وأصحاب دور العرض في نفس الوقت، رغبتهم في المغامرة قليلة جدا، موضحا "في ٢٠٢٥ هناك أسواق كثيرة متضررة وتعاني، ومنذ وقت وباء كورونا وحتى بعد التعافي منه لم نعد لمستويات التذاكر التي كانت موجودة في ٢٠١٩ و٢٠١٨، هناك حالة حظر، والموزع لا يراهن على فيلم إلا إذا صاحبه ضجة كبيرة".

وأضاف "السنة دي الأفلام العربية حظها حلو، أفلام جيدة اتعملت في وقت العالم كله مهتم بالقضية الفلسطينية، احنا من زمان أفلامنا بتوصل مهرجانات كتير، لكن الهدف مش كده بس، الهدف أن ده يخليك تقدر توزع الفيلم على مستوى العالم".

علا سلامة

وأكدت المنتجة علا سلامة أن الجمهور يريد مشاهدة الفيلم الفلسطيني، متابعة "بنعمل دورنا ونشتغل على هذه اللحظة ونبني على هذا التحول، بدنا نعلي السقف".

شاهيناز العقاد

وردت المنتحة شاهيناز العقاد على سؤال: هل هناك فجوة تمنع السينما العربية أنها تكون صناعة متكاملة؟: "مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك صناعة متكاملة، استوديوهات ونجوم وموزعين وقاعدة جماهيرية عريضة، لدينا مدارس وأرشيف، كان المفروض نكون أحمد من كدة، لكن ينقصنا نعمل الحاجات بشكل احترافي".

وأوضحت "لما بنعمل فيلم نقبس أن فلان جاب إيرادات كام آخر مرة يالا نعمله فيلم، والمخرج خد جايزة يالا نعمله فيلم، كما ينقصنا نعمل ورش كتابة احترافية، عندنا مواهب وكل الأفلام الحلوة بتاخد وقت وسنين في التطوير".